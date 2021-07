Westerwaldkreis

Den Müll wegschaffen: Wäller Abfallentsorger helfen im Hochwassergebiet

Das verheerende Hochwasser an der Ahr und in der Eifel hat riesige Müllberge hinterlassen: Hausmüll und Sperrmüll, unzählige Schrottautos und jede Menge Bauschutt türmen sich in den betroffenen Wohnungen sowie in den Straßen. Die Abfallentsorgungsbetriebe rund um das Katastrophengebiet können diese Mengen allein nicht bewältigen. Deshalb haben sich neben vielen anderen Helfern auch die Mitarbeiter des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftschaftsbetrieb (WAB) freiwillig bereit erklärt, die Kollegen in der von der Flut besonders betroffenen Region zu unterstützen. Denn insbesondere aus hygienischen Gründen muss der Müll jetzt schnell weggeschafft werden.