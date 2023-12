Demos-Verweis auf Katharinenmarkt: Debatte in Hachenburg dauert an

Die Diskussion um das Platzverbot für Mitglieder und Anhänger des Vereins Demos beim Katharinenmarkt in Hachenburg Anfang November geht weiter: In der Stadtratssitzung am Montagabend hat Stadtbürgermeister Stefan Leukel noch einmal unmissverständlich deutlich gemacht, dass er die volle Verantwortung für diese Entscheidung übernimmt – und sich damit vor die städtischen Mitarbeiter gestellt, die auf dem Markt im Einsatz waren.