Demos gegen rechts: Westerwald zeigt am Donnerstag und Sonntag Flagge

Als Reaktion auf das Erstarken der AfD und den Correctiv-Recherchen finden nun auch in Hachenburg und Altenkirchen Demos mit ähnlicher Ausrichtung statt. In der Löwenstadt ist es bereits am Donnerstagabend ab 18 Uhr auf dem Alten Markt so weit, in Altenkirchen am Sonntag ab 14 Uhr. In beiden Fällen hat sich ein breites politisches und gesellschaftliches Bündnis zusammengetan.