Demonstration: Naturschützer protestieren in Montabaur gegen hohen Flächenverbrauch

Der weiterhin hohe Flächenverbrauch in Deutschland und besonders in der Verbandsgemeinde Montabaur, die Erschließung ständig neuer Bau- und Gewerbegebiete in der Region und die geplante Erweiterung des Fashion Outlet Montabaur (FOM) sind der Naturschutzinitiative (NI) ein Dorn im Auge. Um ihren Unmut darüber öffentlich zu machen, hatte die NI zu einer Demonstration für Samstagvormittag auf dem Großen Markt in Montabaur eingeladen, um deutlich zu machen, dass dadurch wertvolle Naturflächen verloren gehen und die Lebensräume von Tieren sowie Pflanzen zerstört werden. Unterstützung bei dieser Aktion fand die Naturschutzinitiative bei der Bürgerinitiative, die gegen die Errichtung des Autohofes Heiligenroth und für den Erhalt des Waldes erfolgreich gekämpft hat.