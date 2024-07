Plus Westerburg

Demonstration in Westerburg: BI schlägt einen Projektmanager für Wiesensee vor

i Zu der Demonstration in Westerburg, zu der die Bürgerinitiative aufgerufen hatte, brachten viele Demonstranten selbst gestaltete Plakate mit ihren Forderungen mit. Foto: Röder-Moldenhauer

Bei der Demonstration in Westerburg übergab Raimund Heinz im Namen der Bürgerinitiative an den Bürgermeister der VG, Markus Hof, neben der Petition auch eine Auflistung ihrer Forderungen. Der Wiesensee müsse 2025 wieder Wasser haben. Sämtliche Notwendigkeiten, so die zweite Forderung, müssten von allen beteiligten Parteien beschleunigt und pragmatisch bearbeitet werden, um dieses Ziel zu erreichen.