Der weiterhin hohe Flächenverbrauch in Deutschland und besonders in der Verbandsgemeinde Montabaur, die Erschließung ständig neuer Bau- und Gewerbegebiete in der Region und die geplante Erweiterung des Fashion Outlet Montabaur (FOM) sind der Naturschutzinitiative (NI) ein Dorn im Auge. Ihren Unmut machte die NI am Samstag bei einer Demonstration auf dem Großen Markt in Montabaur öffentlich.