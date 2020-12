Höhr-Grenzhausen

Alfred Much hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Pfarrer maßgeblich das kirchliche Leben im Kannenbäckerland geprägt. Nun hat er sich von seiner Pfarrei St. Peter und Paul und den mehr als 13 000 Katholiken verabschiedet und geht mit 68 Jahren in den Ruhestand. Er blicke dankbar und zufrieden auf sein priesterliches Wirken zurück, erzählt der Seelsorger: „Jede Zeit war wichtig. Überall, wo ich gewirkt habe, gab es Entwicklung. Es sind Dinge gewachsen und geglückt, und es gab Dinge, die nicht getragen haben.“