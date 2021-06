Bekanntlich ist in Rheinland-Pfalz und damit auch im Westerwaldkreis der Besuch von Kindertageseinrichtungen in den meisten Fällen beitragsfrei. Nur die Eltern von Kindern, die jünger als zwei Jahre (U2) sind oder als Schulkinder einen Hort besuchen, müssen sich an den Kosten für die Einrichtungen beteiligen. Diese Kosten ändern sich im Kreis vom 1. Juli an, hat jetzt der Jugendhilfeausschuss beschlossen.