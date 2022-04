Höhn-Neuhochstein

Defekt an Fotovoltaikanlage: Feuerwehr muss Brand löschen

Ein technischer Defekt an einer Fotovoltaikanlage hat am Sonntagnachmittag einen Brand in Höhn-Neuhochstein verursacht. Das hat die Polizei Westerburg auf Anfrage bestätigt. Personen seien bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen.