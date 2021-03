Die Haiderbachgemeinde Deesen geht in die Stichwahl: Die Bürger haben an diesem Sonntag die Wahl, ob der parteilose Erste Beigeordnete Armin Hoffmann oder der Christdemokrat Pierre Heibel neuer Ortsbürgermeister der kleinen Gemeinde werden soll. Wir haben mit Armin Hoffmann und Pierre Heibel gesprochen, welche Agenda sie für ihr Heimatdorf haben. Zur besseren Vergleichbarkeit waren die Fragen an beide Stichwahl-Kandidaten identisch.