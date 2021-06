Dürfen Jugendliche künftig im Wirgeser Jugendraum mit Erlaubnis der Stadt Alkohol trinken? Mit dieser nicht unumstrittenen Frage befasst sich am Montagabend der Wirgeser Stadtrat. Auf Antrag der Jugendvertretung muss das Gremium entscheiden, ob im Jugendtreff „Meeting Point“ am Wirgeser Hallenbad künftig Bier an Jugendliche ab 16 Jahren ausgeschenkt werden darf oder nicht.