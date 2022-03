Ein 25-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur ist am Schöffengericht angeklagt, von September 2020 bis Mai 21 gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt und in einem Fall zwei Gramm Marihuana auf dem Sportplatz in Montabaur-Eschelbach an einen Unter-18-Jährigen verkauft zu haben.