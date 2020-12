Daubach

Mindestens bis Ende August sind Großveranstaltungen im Land verboten. Auch die Daubacher Kirmes fiel unlängst der Corona-Krise zum Opfer. Einige Freunde aus dem 460-Seelen-Ort bei Montabaur wollten den Kopf aber trotzdem nicht in den Sand stecken. Um den Leuten zumindest ein wenig Kirmesstimmung zu bieten, inszenierten sie kurzerhand die wichtigsten Programmpunkte für kleine Videos im Internet. Herausgekommen sind am Ende 18 kurze Filme mit teilweise sehr viel Liebe zum Detail, die beispielgebend für eine virtuelle Kirmes in Corona-Zeiten sind.