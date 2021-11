Das Kasino in Höhr-Grenzhausen schließt: Und doch geht’s weiter

Seit fast 15 Jahren ist Künstlerin Nicole Thoss das Gesicht des Kasinos in Höhr-Grenzhausen – ein Mekka für Keramikliebhaber aus nah und fern mit Laden, Werkstatt, Galerie und angeschlossenem Café. Vergangene Woche hat sie die Türen des touristischen Anlaufpunktes geschlossen. Nicole Thoss geht nun neue Wege in ihrem künftigen Keramik-Kombinat, das in einer ehemaligen Schlosserei in der Katharinenstraße 6 beheimatet sein wird. Ihre Werkstatt möchte sie nach Umbau und umfassender Renovierung zu „Höhr-Grenzhausen brennt“ im Frühjahr eröffnen.