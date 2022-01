„Ich hatte viele Begegnungen, bei denen das Gefühl da war, dass sie geführt worden sind“, sagt Karina Offermann in Erinnerung an drei besondere Tage im August und September 2021. Damals besuchte die Lehrerin für Deutsch, Katholische Religion und Geschichte am Raiffeisen-Campus in Dernbach Schulen an der Ahr, um Schülern und Schulpersonal nach dem großen, alles zerstörenden Hochwasser im Juli zuzuhören, zu helfen und Halt zu geben.