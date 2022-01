„Still ruht der See“, antwortet Rainer Gschweng auf die Frage, wie es um den Namensstreit mit dem Whiskey-Riesen „Jack Daniel’s“ aus den USA steht. Der Produzent des Westerwälder Kräuterlikörs „Jack Wäller“ ist zuversichtlich: Mit einer Anfrage beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München, in der die Westerwälder Manufaktur darum bittet, dass in dem Fall bald entschieden wird, hat sich David auf Augenhöhe mit Goliath gebracht.