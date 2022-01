Die Sehnsucht nach den Weißstörchen in Rothenbach und Umgebung ist groß. Im Frühjahr hatte sich ein Storchenpaar auf einem Gelände des Naturschutzvereins Schutz einheimischer Natur (SEN) angesiedelt und in der Folge seinen Nachwuchs aufgezogen. Die Menschen in dem Elbbachdorf und in den Nachbargemeinden waren begeistert, als sie mit einem Male Störche über die Wiesen rund um ihre Ortschaften stolzieren sahen.