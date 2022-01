Ein Jahr ist es inzwischen her, dass unsere Zeitung erstmals über die Umstellung der Trinkwasserversorgung in den Montabaurer Stadtteilen Elgendorf und Horressen berichtet hat. Die Tatsache, dass aus den dortigen Hähnen nun deutlich härteres Trinkwasser kommt, welches größtenteils aus Vallendarer Uferfiltrat besteht, hat in den Monaten danach hohe Wellen geschlagen.