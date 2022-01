Den wichtigsten Vorsatz zu ihrem 100. Geburtstag hat sie wahr gemacht: „Ihren 100. Geburtstag will Friedel Henn nachfeiern“, hieß die Schlagzeile am 20. Januar 2021. Die rüstige Jubilarin hatte sich vorgenommen, die Feier dieses Ehrentages, die wegen Corona im Januar nicht stattfinden konnte, nachzuholen. Und das hat sie – und, wie sie sich immer noch freut, bei sehr schönem Sommerwetter im Garten des Seniorenwohnparks am Erlenhofsee mit Freunden und Nachbarn und Livemusik gefeiert.