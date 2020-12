Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 11:02 Uhr

Hachenburg

Das ist vorbildlich: Ehrlicher Wäller findet 1000 Euro und gibt sie bei der Polizei ab

Ein ehrlicher Westerwälder hat am Samstagabend gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des des Modemarktes Takko in Hachenburg ein Portemonnaie mit 1000 Euro Bargeld gefunden. In der Geldbörse befanden sich zudem der Personalausweis, der Führerschein, die EC-Karte und die Kreditkarte, teilte die Polizei mit. Der ehrliche Finder aus der Verbandsgemeinde Hachenburg zögerte nicht lange und gab das Portemonnaie mitsamt Inhalt umgehend bei der Polizeiinspektion Hachenburg als Fundsache ab.