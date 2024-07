Plus Guckheim

Das ist Spitze: Bruno Koch hat die Nabu-Gruppe Guckheim fast fünf Jahrzehnte geprägt

i Fast fünf Jahrzehnte lang hat Bruno Koch die Nabu-Gruppe Guckheim geleitet. Das erste Großprojekt war, einen Lehrpfad anzulegen. Als Dank für sein Engagement trägt der Lehrpfad nun seinen Namen. Foto: Röder-Moldenhauer

Für die Nabu-Gruppe Guckheim, die 1977 im Gasthaus Jung als Vogelschutzgruppe Guckheim gegründet wurde, ist eine Ära zu Ende gegangen: Von Gründung an bis heute, also 47 Jahre lang, hatte Bruno Koch den Vorsitz inne. Der 75-Jährige hat sich in dieser Zeit federführend in Sachen Natur- und Umweltschutz engagiert.