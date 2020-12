Rennerod

In der Hauptstraße 46 in Rennerod, wo heute eine schmucklose Ladenpassage ihren Platz hat, stand früher ein repräsentatives Gebäude von regionaler Bedeutung: das Hotel „Zur alten Post“. Nicht zu Unrecht rühmte es sich auf seiner Speisekarte aus den Jahren 1922/24 als „führendes Haus am Platze“.