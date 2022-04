Das Erlebnisbad in Herschbach ist ein Besuchermagnet in der Verbandsgemeinde Selters. Selbst unter Corona-Bedingungen mit all den Einschränkungen für den Badebetrieb hat es in den beiden vergangenen Sommern insgesamt immer noch mehr als 15.500 Gäste angelockt. Neuerungen zur Anfang Mai beginnenden Badesaison 2022 waren kürzlich Thema im Verbandsgemeinderat.