Darum sind Wäller Autobahn-Parkplätze seit Monaten gesperrt: Das sind die Hintergründe

Von Andreas Egenolf

i Der Parkplatz Kannenbäckerland ist einer von zwei Parkmöglichkeiten an der Autobahn 48 im Westerwald, der bereits seit Monaten gesperrt ist. Dabei wird es wohl auch noch längere Zeit bleiben. Foto: Andreas Egenolf

Die abendliche Parkplatzsuche wird für Lkw-Fahrer an den heimischen Autobahnen gerne einmal zur Glückslotterie. Ausreichend Parkplätze sind nämlich Mangelware. Um so mehr froh sind Berufskraftfahrer um jede Parkmöglichkeit mehr, die angeboten wird. An der A 48 zwischen dem Dernbacher Dreieck und Höhr-Grenzhausen ist allerdings das Gegenteil in beide Richtungen der Fall: Zwei Parkplätze sind bereits seit Monaten gesperrt.