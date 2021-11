Dank städtischer Förderung: Markantes Haus in der Hachenburger Innenstadt ist saniert worden

Das Eckhaus mit der Adresse Schlossberg 10/Friedrichstraße 15 in Hachenburg ist nicht nur ein Haus mit langer Geschichte, sondern es ist – aus Richtung Osten kommend – vor allem so etwas wie das Eingangsportal zur historischen Innenstadt. Die neue Eigentümerin Antje Steinhaus hat das zentrale Gebäude jetzt mit finanzieller Unterstützung aus dem Fassadenprogramm der Löwenstadt und in enger Kooperation mit dem Denkmalschutz sanieren lassen. Das Ergebnis stellten Steinhaus und weitere an dem Projekt Beteiligte jetzt vor.