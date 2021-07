Dank an die Corona-Helden: Hachenburger Band widmet Song allen, die in der Krise besonders gefordert sind

Mit einem Konzert feierte die Hachenburger Band The fabulous Booze Brothers noch im Sommer 2019 ihr 30-jähriges Bestehen. Ein paar Monate später wurde auch sie durch die Corona-Krise ausgebremst. Um zumindest in Kontakt zu bleiben, führte das Team schon im ersten Lockdown eine wöchentliche Videokonferenz ein. Dabei kamen die Musiker schnell überein, aus der Ferne gemeinsam ein paar Lieder aufzunehmen. Ebenso bald stand fest, dass man mit den Songs auch Botschaften transportieren will. Und so wurde unter anderem die Idee geboren, allen Menschen, die in der Pandemie besonders belastet waren und sind, den sogenannten Corona-Helden, einen Titel zu widmen. Seit wenigen Tagen ist dazu ein besonderes Video online verfügbar.