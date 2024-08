Plus Montabaur

Damit heftiger Regen nicht den Ort überflutet: Niederschläge bekommen in VG Montabaur eigene Kanäle

i Die Leitung für Außengebietswasser verläuft auch unter der Hauptstraße von Kleinholbach. Niederschläge, die bisher die Kanalisation belasteten, werden in einen Graben unterhalb des Ortes geleitet. Foto: Siegbert Herbst

Wohin mit dem Regenwasser? Eine Frage, die sich viele Hausbesitzer angesichts immer häufiger eintretender heftiger Regenfälle und übersprudelnder Rinnen, Rohre und Abläufe stellen – und in potenzierter Form die Verbandsgemeindewerke. In der Verbandsgemeinde (VG) Montabaur werden erste separate Kanäle verlegt, die Niederschlagswasser aus der Gemarkung aufnehmen und umleiten, bevor es in Ortschaften Probleme verursacht.