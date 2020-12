Dahlen

In der aktuellen Situation ist sozialer Zusammenhalt wichtiger denn je. Davon ist der Verein „Dörfliche Gemeinschaft Dahlen“ überzeugt und meint: „Wir alle müssen in dieser schweren Zeit aufeinander achten und versuchen, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.“ Dabei belässt es der rund 100 Mitglieder zählende Verein nicht bei Lippenbekenntnissen, sondern hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat in Kooperation mit der Firma Hebgen Trading (Dahlen) allen 420 Einwohnern von Dahlen zwei kostenlose Mund- und Nasenmasken geschenkt. Die Verteilung erfolgte in einem Umschlag zusammen mit einem Anschreiben kontaktlos direkt in jeden Briefkasten.