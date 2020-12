Bad Marienberg/Hachenburg

Puppen sind Peter Meisters Leben. In einer Artistenfamilie aufgewachsen, entdeckte der vielfach künstlerisch begabte Bad Marienberger vor etlichen Jahren seine Liebe zum Schwarzen Theater. Unter dem Namen Peet Puppet inszenierten er, seine Frau Monika sowie die Sängerin Dominique zahlreiche Revuen, Varietés, Galas und Shows, die sogar für Fernsehsendungen gebucht wurden. Die Marionetten und Handpuppen dazu baute Meister selbst. Nun ist seine Sammlung um eine neue Serie reicher: lustige Gesellen aus und mit alten Musikinstrumenten. Zu sehen sind diese Figuren jetzt passenderweise in der Werkstatt von Instrumentenbauer Hans Heibel in Hachenburg.