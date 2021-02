Covid-19 im Westerwald: Weitere Person verstorben

Zum Wochenende meldete das Gesundheitsamt noch eine interessante Zahl: Seit Beginn der Coronapandemie und der damit verbundenen Testungen hat es 41.748 Abstriche vorgenommen. Am Freitag gab es 207 aktive Corona-Fälle im Westerwaldkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 67,4 und damit landesweit im Mittelfeld zwischen den Kreisen Zweibrücken (14,6) und Rhein-Hunsrück (106,2).

An der Ernst-Barlach-Realschule plus Höhr-Grenzhausen gibt es einen positiven Corona-Fall. 14 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Testung fand am Freitag statt. Die Testergebnisse der Notbetreuung der Kita Kunterbunt in Sessenhausen waren alle negativ. Bis einschließlich Donnerstag wurden im Impfzentrum Hachenburg 920 Zweitimpfungen durchgeführt. Durch die mobilen Teams wurden bisher 210 Menschen zum zweiten Mal geimpft. Damit beläuft sich die Zahl der Zweitimpfungen im Westerwald auf insgesamt 1130. mm