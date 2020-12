Herschbach/Uww

Auf dieses Lebenszeichen haben Countryfans im Westerwald bereits längere Zeit gewartet, nun können sie sich aber gleich über eine zweifache Überraschung freuen: Die Band Nashville, die zu den ersten ihrer Art in der Region zählte, hat eine neue Doppel-CD herausgebracht. Die heißt dann auch passenderweise „Back from the past“.