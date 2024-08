Countdown in Rotenhain: Rock im Feld steigt ab 1. September

Der Countdown für Rock im Feld 2024 läuft: Vom 30. August bis zum 1. September wird Rotenhain zum Schauplatz eines der aufregendsten Musikereignisse des Jahres, kündigen die Veranstalter an. Das dreitätige Festival auf der Kinder-, Jugend- und Freizeitanlage verspreche nicht nur großartige Musik, sondern auch eine unvergessliche Atmosphäre für alle Rock- und Metal-Fans.

Nur noch wenige Tage, dann findet in Rotenhain wieder Rock im Feld statt. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher und auf eine ebenso gute Stimmung wie bei den Konzerten in den vergangenen Jahren. Foto: Röder-Moldenhauer (Archiv)/Röder-Moldenhauer

Wie der veranstaltende Verein Purkultur Rotenhain sagt, richtet sich Rock im Feld an alle Altersgruppen und sei eine hervorragende Gelegenheit, Freunde zu treffen, neue Bekanntschaften zu schließen und gemeinsam die Liebe zur Musik zu feiern. Zum Auftakt am Freitag dürfen sich die Besucher bei freiem Eintritt auf ein Familienevent mit Hüpfburgen und der Kinderband Raketen Erna aus Berlin freuen. Spaß und Spiel sowie strahlende Kinderaugen sind garantiert. Abgerundet wird das Festival am Freitag mit den regionalen Acts Hear Olympia und Dukes Trio. Neu interpretierte Hits aus verschiedenen Jahrzehnten sorgen dabei für ausgelassene Stimmung und animieren zum Mitsingen.

Nach Familienfest rocken die Fans

Am Samstag rocken Die Promqueens aus Herborn, bevor sich das Publikum bei der Foo Fighters Tribute-Band Fly Fighters mitreißen lassen kann. Der Haupt-Act SAD aus Italien, da sind sich die Veranstalter sicher, wird für alle Rock- und Metal-Fans zum absoluten Höhepunkt. Die Band hat sich der Musik von Metallica verschrieben und performt die bekanntesten Songs der legendären amerikanischen Musiker live, authentisch und mit Leidenschaft.

Sowohl Freitag als auch Samstag lässt Der Ax den Abend mit seinem Soloprogramm ausklingen. Zum Festivalabschluss am Sonntag darf ein zünftiger Frühschoppen natürlich nicht fehlen. Zum Verweilen lädt der Musikzug Nistertal ein.

Verein Purkultur Rotenhain ist hoch motiviert

Das Festivalgelände in Rotenhain bietet nicht nur eine großartige Kulisse für die Liveauftritte, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, um es sich zwischen den Konzerten gut gehen zu lassen. Dazu wird ein reichhaltiges kulinarisches Angebot offeriert und dafür sorgen, dass den Besuchern ein rundum gelungenes Erlebnis geboten wird. Das verspricht der Verein Purkultur abschließend in seinem Pressebericht. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich und sollten laut Purkultur schnell gesichert werden.

Hier gibt es Karten

Heimatküche Rotenhain (Alte Burg, Rotenhain)

Live Back Strüder (Am Sportplatz 1, Langenhahn)

Hotel Rückert (Erbacher Straße 8, Nistertal)

Metzgerei Christian (Hauptstraße 27, Stockum-Püschen)

unter www.rockimfeld.de