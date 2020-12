Dernbach

Das Ganztagsgymnasium Raiffeisen-Campus in Dernbach ist gewappnet: Für den Fall, dass das Gymnasium wegen einer möglichen Infizierung eines Schülers, Lehrers oder Mitarbeiters mit dem Coronavirus in den kommenden Tagen geschlossen werden muss, hat sich die Schule vorbereitet und wird den Unterricht für alle Klassenstufen mittels Lernateliers und E-Learning während der Schließzeit fortsetzen. Mit diesem Online-Angebot ist das G 8-Gymnasium kreisweit, wenn nicht sogar in ganz Rheinland-Pfalz, einzigartig. „Dass eine weitere Schule im Westerwaldkreis mittels E-Learning den Unterricht garantiert, ist mir nicht bekannt“, bestätigt auch die Kreisbeigeordnete Gabi Wieland auf Anfrage.