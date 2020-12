Westerwaldkreis

Dass das Coronavirus die Wäller durchaus ein wenig beunruhigt, zeigt sich in Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern, aber auch in den Supermärkten der Region: Überall sind die Vorräte an Desinfektionsmitteln aufgebraucht, die Nachlieferung stockt. Das bedeutet aber zugleich, dass der Westerwald sich ausschließlich mit Vorsorge befasst.