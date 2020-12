Westerwald/Limburg

Mitten in der Corona-Krise schreiben Theologen und Gelehrte aus ganz Deutschland, wie sie mit der Krise umgehen und welche Gedanken das lebensbedrohliche Virus in ihnen in Bezug auf Gott und den Glauben auslöst. Sie denken darüber nach, wie die Pandemie uns Menschen bewegt, und erschließen Stationen des Kreuzweges Christi vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Die beiden Theologen Martin W. Ramb und Prof. Dr. Dr. Holger Zaborowski, die in der Region die Gesprächsreihe „Denkbares – Begegnungen mit Menschen und Büchern“ ins Leben riefen, haben diese Beiträge jetzt in dem Sammelband „Auf dem Weg zum Kreuz. Meditationen in Zeiten der Corona-Pandemie“ in der neuen Reihe „Edition Denkbares“ im Eos-Verlag herausgegeben.