Hachenburg

Neben den vielen schlechten Nachrichten in diesen Wochen sind es auch Bilder wie diese am Mittwoch aus Hachenburg, die unsere besondere Zeit prägen und die Anlass zur Hoffnung geben: Die beiden Patientinnen aus Italien, die am 3. April, künstlich beatmet und im künstlichen Koma, ins DRK-Krankenhaus in der Löwenstadt eingeliefert worden waren, sind von ihrer schweren Covid-19-Erkrankung genesen.