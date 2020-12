Westerwald/Dreieich

Die ersten Corona-Patienten könnten voraussichtlich 2021 mit Medikamenten behandelt werden. Das sagt zumindest Dr. Michael Ramroth. Seit 2019 ist der gebürtige Ransbach-Baumbacher Vorstandsvorsitzender des Pharmaunternehmens Biotest AG in Dreieich, das gleich mehrere lebenswichtige Arzneimittel gegen Covid-19 entwickelt hat. Ein Durchbruch in der Behandlung von schwer kranken Covid-19-Patienten könnte ein Hyperimmunglobulin sein. Doch was ist das genau und wie kann es gegen Corona helfen?