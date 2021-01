Montabaur

Eigentlich wollte der Montabaurer Stadtrat in dieser Woche den Haushaltsplan für das laufende Kalenderjahr 2021 beschließen. Doch der noch einmal verschärfte Corona-Lockdown bringt das Gremium in ein Dilemma: Politische Sitzungen dürfen zwar unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. Eine Versammlung von mehr als 30 Personen könnte in der aktuellen Infektionslage jedoch Kritik hervorrufen, selbst wenn alle Teilnehmer FFP2-Masken tragen. Deshalb soll der Etat nun im sogenannten Umlaufverfahren, also schriftlich per Unterschrift der Ratsmitglieder, abgesegnet werden.