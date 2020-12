Nistertal

Von der Politik im Stich gelassen fühlen sich die Inhaber von zwei Traditionsgasthäusern in Nistertal. Volker und Rafaela Berner (Gasthaus zur Quelle) sowie Gülcan und Patrick Rückert (Hotel & Restaurant Rückert) von der „Biker-Hotels Westerwald GbR“ sagen: „Wir sind das Gewerbe, was am schlimmsten betroffen ist."