Corona-Infizierte sind meistens nicht sofort positiv Seit einigen Tagen wird bundesweit immer wieder über Fälle berichtet, in denen sich die Ergebnisse eines ersten und eines zweiten Corona-Tests unterscheiden. Die gesetzliche Lage ist nach Angaben der Westerwälder Kreisverwaltung derzeit so, dass der erste negative Test nach Rückkehr aus einem Risikogebiet die Quarantäne aufhebt. Im konkreten Fall am Mons-Tabor-Gymnasium sei davon auszugehen, dass die Schülerin beim ersten Abstrich am Rückkehrtag zwar infiziert, aber noch nicht infektiös war, daher fiel der Test negativ aus.