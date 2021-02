Coronafälle im Westerwald sind rückläufig – Inzidenzwert gegenüber Sonntag leicht gefallen

Das Kreisgesundheitsamt meldete am Montag 171 aktive Covid 19-Fälle im Westerwaldkreis. Der Inzidenzwert lag bei 63,9. Damit ist die Anzahl der Fälle gegenüber dem Vortag (193) leicht rückläufig. Am Sonntag betrug der Inzidenzwert 66,4.

Aus der Notbetreuung der Katholischen Kindertagesstätte St. Marien in Sessenbach wird ein positiver Fall mitgeteilt. Acht Personen befinden sich laut Behörde bis zum 15. Februar in Quarantäne. Die Tests fanden am Sonntag statt. Weitere Testungen, welche die Kindertagesstätte Pusteblume Höhr-Grenzhausen, die Kita Regenbogen Rennerod-Emmerichenhain sowie der Ernst-Barlach-Realschule plus Höhr-Grenzhausen betrafen, verliefen alle negativ. Bisherige Zweit-Impfungen wurden im Landesimpfzentrum Hachenburg (Stand: 6. Februar) insgesamt 1182 vorgenommen.