Marienrachdorf

Dicke Wolken ziehen über den „Regenbogen“ in Marienrachdorf: Die kommunale Kita ist seit Wochenbeginn geschlossen, weil bei einem der Kinder eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Das Kind gehört der „Großfamilie in der VG Selters“ an, in der laut Kreisverwaltung seit Samstag zehn neue Corona-Fälle aufgetreten sind.