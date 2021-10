Was für ein Jammer: Auch in diesem Jahr wird es keine Westerwälder Wurstwanderung geben. Dabei schlägt des Wällers Herz fürs Wandern und für Wurst. Kein Wunder, dass es daher dem Vorstand des Vereins Historica (Rotenhain) schwerfiel, die beliebte Veranstaltung absagen zu müssen, die am 20. November hätte stattfinden sollen.