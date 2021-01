Enspel

Ideenreich hat der Stöffel-Park sich in den vergangenen Jahren zu einem begehrten Veranstaltungsort entwickelt. Auch wenn unter den gebotenen Corona-Bedingungen so manches nicht stattfinden konnte und kann, blicken Geschäftsführer Martin Rudolph und sein Team nach vorn und geben die Hoffnung nicht auf, dass auch in diesem besonderen Jahr wieder Gäste und Akteure bei Veranstaltungen willkommen sein können.