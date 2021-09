Die Schulferien, auch in Corona-Zeiten von Eltern und Kindern herbeigesehnt, stellen die Erziehungsberechtigten vor die Frage, wie diese freien Wochen für ihre Mädchen und Jungen zu besonders schönen werden können, in denen sie den Kopf frei und Abstand vom Alltag bekommen – und wo sie gut betreut sind. Wir haben uns beispielhaft bei Kommunen und Kirche umgehört, welche Ferienangebote es unter den geltenden Corona-Bedingungen gibt und was sie besonders macht.