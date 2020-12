Wirges

Vor dem Hintergrund der Lockdown-Regeln, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch beschlossen haben, muss auch das Wirgeser Hallenbad vorerst weiter geschlossen bleiben. Der Rat der Verbandsgemeinde Wirges hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend deshalb die auf der Tagesordnung vorgesehene Entscheidung über eine Öffnung des Vereins- und Schulschwimmbades vertagt. Ursprünglich sollte das Gremium darüber befinden, ob das in Kooperation der Verbandsgemeinden Montabaur und Wirges geführte Hallenbad zum 2. November wieder geöffnet wird.