Westerwaldkreis

Es gibt neue Corona-Fälle an Westerwälder Schulen: Nun sind die Ernst-Barlach-Realschule plus in Höhr-Grenzhausen sowie ein weiteres Mal die Berufsbildende Schule (BBS) in Montabaur betroffen. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag mitgeteilt.