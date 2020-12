Ebernhahn

Warum unterstützen die „Volksvertreter“ in der Corona-Pandemie alle – nur nicht die Vereine? Diese provokante Frage hat der Vorsitzende der Wanderfreunde Ebernhahn, Ernst-Walter Diel, der die Geschicke und die Geschichte des Vereins seit vier Jahrzehnten prägt, in den Raum gestellt. Diel ist der Ansicht, dass die Probleme der Vereine in der Öffentlichkeit kaum Beachtung finden. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert er, welche Aktivitäten bei den Wanderfreunden Ebernhahn in diesem Jahr ins Leere laufen.