Montabaur/Region

Gut fünf Monate nach Schließung der Montabaurer Jugendherberge hat es auch die Einrichtungen in Gießen und Weilburg erwischt. Der Jugendherbergsverband in Hessen sieht sich im Corona-Jahr außerdem dazu gezwungen, den Betrieb in Zwingenberg bei Darmstadt dauerhaft stillzulegen.