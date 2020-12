Wirges

Wegen eines Corona-Falles im Lehrerkollegium bleibt die Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges bis zum 30. September geschlossen. Der Unterricht für die 495 Realschüler findet bis dahin online statt. Das hat das Kreisgesundheitsamt in Montabaur am Dienstag auf seiner Homepage mitgeteilt.